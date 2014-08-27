У США дівчинка випадково застрелила інструктора зі стрільби

Трагедія сталася у місті Вайт-Хіллз, розташованому в годині їзди від Лас-Вегаса, повідомляє РИА Новости з посиланням на Washington Post.

39-річний Чарльз Vacca стояв поруч з ученицею і показував їй, як поводитися з пістолетом-кулеметом "Узі". Дівчинка кілька разів вистрілила в режимі одиночного пострілу, але потім зброя переключилася в повністю автоматичний режим. Через сильну віддачу зброї дівчинка втратила контроль над нею, вона промайнула у неї над головою і вистрілила в Вакку.

Інструктора доставили на вертольоті в лікарню Лас-Вегаса, де він помер через кілька годин.

Згідно з правилами стрільбища, де стався інцидент, мінімальний вік учнів - 8 років, причому дітей з 8 до 17 років повинні супроводжувати батьки. Місцевий шериф заявив, що ніякі звинувачення пред'явлені не будуть.