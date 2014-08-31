Німецькі літаки патрулюватимуть повітряний простір країн Балтії - ЗМІ

Починаючи з понеділка, 1 вересня, шість німецьких бомбардувальників братимуть участь у патрулюванні військами НАТО повітряного простору над країнами Балтії, повідомляє Deustche Welle із посиланням на агентство dpa.

Їхнє залучення до цієї місії стало реакцією на події в Україні. Уже навесні кількість літаків, які патрулюють повітряний простір над Литвою, Латвією та Естонією, було збільшено із чотирьох до 16, зазначає агентство.

Для здійснення патрулювання 170 солдатів німецької військової авіації розміщуватимуться на військово-повітряній базі НАТО Емарі в Естонії. Окрім ФРН до моніторингу повітряного простору будуть залучені також Португалія, Канада та Нідерланди. Поточна місія німецьких військовослужбовців, які переймають естафету в данських військових, має тривати, за даними Бундесверу, чотири місяці. Ідеться про додаткові сили, які країни-члени НАТО надсилають до балтійських країн від початку розгортання російської агресії в Україні.

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Як відомо, Естонія, Латвія, Литва та Польща останнім часом часто висловлюють побоювання щодо можливої агресії з боку Росії. Від НАТО та окремих його країн-членів вже неодноразово лунали запевнення на адресу цих країн в неодмінній реакції Альянсу в разі появи реальної загрози. Нагадаємо, що востаннє солдати Бундесверу брали участь в контрольних польотах над Балтією 2009 року.