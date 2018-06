В країни Балтії і Польщу вперше будуть спрямовані танки США

Як повідомляє DELFI з посиланням на заяву Пентагону, опубліковану в Stars and Stripes, нові частини, що входять до складу бронетанкової дивізії, відомої також як First Team, що базується в Техасі, прибудуть на зміну 600 десантникам, які вже брали участь у маневрах в тому числі і на території Латвії. За даними Stars and Stripes, американські війська будуть посилені танками M-1 Abrams, бойовими машинами піхоти і бронетранспортери.

Читайте такожГенсек НАТО: дії РФ, що загрожують світовому порядку, не можна ігнорувати

Повідомляється, що посилення військової присутності СШАв Балтії і Польщі відбудеться на прохання урядів цих країн як відповідь на активізацію російських військ у прикордонних районах.

Це перший випадок в історії незалежної Латвії, коли на її території будуть проходити навчання за участю американських танків.