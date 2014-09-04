У Москві відбудеться 50-тисячний Марш миру проти пропаганди та агресії Росії в Україні

Загальноросійський Марш миру в Москві заплановано на 21 вересня. Організатори припускають, що в Марші візьме участь не менше 50 тисяч осіб.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

Відзначається, що марш стане природним продовженням та розвитком Маршу миру, який відбувся у Москві 15 березня.

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"Ми вимагаємо припинення безвідповідальної агресивної політики російської влади. Ця політика не тільки принесла війну на землю України, а й коштувала життя тисячам українців і росіян. На українській землі гинуть та потрапляють у полон військовослужбовці російської армії, у тому числі строкової служби; це вже пряме, незакамуфльоване військове вторгнення, якому немає виправдання", - йдеться в повідомленні.

Організатори наголошують, що політика Росії веде до наростання фашистських тенденцій в країні, ізоляції РФ у світі, тяжких економічних наслідків.

"Навіть якщо зараз шалений тиск цинічної і брехливої державної пропаганди війни і ненависті тимчасово залишає нас у меншості, правда - на нашому боці. Але нас і сьогодні багато. І наш голос знову буде гучним. Ми хочемо, щоб його було почуто. Ми за Мир", - йдеться у повідомленні.

Організатори зазначають, що політика Путіна супроводжується посиленням репресій всередині Росії, подальшим обмеженням прав і свобод російських громадян.

Також 12 вересня батьки загиблих в Україні російських військових вимагатимуть від Кремля сказати публічно про загиблих на Донбасі російських військових і дозволити їх поховати відкрито.

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Про це в інтерв'ю" Цензор.Нет розповіла Олена Васильєва, координатор військового блоку російської опозиції.

"Зараз група батьків організовується. Точно знаю з Тули та Ульянівська. Вони із солдатськими батьками зі Пскова збираються 12-го числа вийти на Червону площу, хочуть подивитися в очі Путіну. Не знаю, що з цього вийде. Але будемо стежити", - заявила вона.

Правозахисниця повідомила, що охорона могил десантників, похованих під Псковом, посилилася.