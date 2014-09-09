Франція скасувала випробування "Містраля" російськими моряками - джерело

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на поінформоване джерело.

Дев'ятиденні випробування з російськими моряками на борту мали початися завтра, 10 вересня.

"Їх відкладено на декілька днів", - повідомило джерело.

За його словами, "це безсумнівно технічні причини, що не мають нічого спільного з ситуацією в Україні".

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Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд пояснив, що контракт на поставку "Містралів" Росії не розірвано і навіть не заморожено. Однак його подальша доля залежить від розвитку подій в Україні.

Раніше французькі урядовці не зважали на критику своїх західних партнерів та заявляли, що поставлять щонайменше перший "Містраль" росіянам, оскільки вони вже за нього заплатили, та говорили, що можуть переглянути рішення лише про поставку другого замовленого корабля.

Весь контракт вартістю 1,2 млрд євро став найбільшим збройним контрактом між Росією та державою із Західної Європи після розвалу СРСР.