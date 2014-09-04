Олланд назвав дві умови поставок "Містралів" Росії

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Сьогодні ці умови не виконані", - сказав він.

Олланд зазначив, що Франція не буде призупиняти виконання цього контракту, але й не буде поставляти кораблі, якщо ситуація в Україні ускладнюватиметься.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента Франції 3 вересня оголосила, що вирішила відмовитись від поставок "Містраля" до Росії через "брак необхідних умов" для цього у зв'язку з останніми її діями в Україні.

Читайте такожКонтракт на продаж "Містралів" Росії ні розірваний, ні призупинений - ОлландЗа неофіційними даними, Франція вирішила відкласти на місяць поставку корабля, котрий росіяни мали отримати у жовтні цього року.

Раніше французькі урядовці не зважали на критику своїх західних партнерів та заявляли, що поставлять щонайменше перший "Містраль" росіянам, оскільки вони вже за нього заплатили, та говорили, що можуть переглянути рішення лише про поставку другого замовленого корабля.

Весь контракт вартістю 1,2 млрд євро став найбільшим збройним контрактом між Росією та державою із Західної Європи після розвалу СРСР.