Польща згідна розширити прикордонну зону, але без Львова й Дрогобича

Польща не погоджується включити Львів до зони малого прикордонного руху.

Про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на польських дипломатів, які проводять з Україною переговори у справі підписання угоди про малий прикордонний рух.

Зокрема, Польща не погоджується на включення міст Дрогобич та Львів до цієї зони. У свою чергу українська сторона наполягає, щоб Дрогобич і Львів, що знаходяться на межі 50-кілометрової зони, до угоди були включені.

Польські дипломати зазначають, що Польща готова погодитися на розширення зони із 30 до 50 км, проте не допускають включення до неї Львова і Дрогобича. Без цих населених пунктів до зони прикордонного руху вже увійде 1,5 млн. мешканців замість запланованих 700 тис. осіб.

Польська сторона також заперечує набуття чинності угоди відразу після її підписання, і пояснює, що угоду має схвалити Європейська Комісія, а потім її мають ратифікувати парламенти Польщі і України.

До прикордонної зони з Польщею входять Володимир Волинський, Яворів, Сокаль, Жовква. Якщо українця буде затримано поза межею малого прикордонного руху у Польщі, то він втратить карту для перетину кордону і отримає заборону в`їзду до Шенгенської зони на 5 років. Карта для багаторазового перетину кордону матиме термін дійсності від 2 до 3 років, з одноразовим перебуванням у прикордонній зоні до 60 днів.