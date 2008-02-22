США евакуюють з Белграда техперсонал посольства і родини дипломатів

Держдеп США ухвалив рішення про евакуацію з Белграда технічних працівників посольства і родин дипломатів, у зв`язку з вчорашнім нападом на будівлю дипмісії під час безпорядків, повідомляє Газета.ру з посиланням на АР.

Посол США в Сербії Камерон Мюнтер заявив про те, що антиамериканські настрої в країні примушують представників посольства залишити Белград.