США евакуюють з Белграда техперсонал посольства і родини дипломатів
22:06, 22 лютого 2008Світ
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Держдеп США ухвалив рішення
Держдеп США ухвалив рішення про евакуацію з Белграда технічних працівників посольства і родин дипломатів, у зв`язку з вчорашнім нападом на будівлю дипмісії під час безпорядків, повідомляє Газета.ру з посиланням на АР.
Посол США в Сербії Камерон Мюнтер заявив про те, що антиамериканські настрої в країні примушують представників посольства залишити Белград.
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