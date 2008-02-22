У горах Венесуели розбився літак: 46 загиблих

Останки літака венесуельської авіакомпанії Santa Barbara Airlines виявлені сьогодні в горах за 10 км від аеропорту міста Меріда, звідки лайнер у четвер увечері вилетів у венесуельську столицю. Про це повідомив на короткій прес-конференції начальник національної служби цивільної оборони Венесуели Антоніо РІВЕРО, передає ІТАР-ТАРС.

На борту турбогвинтового літака ATR-42300 франко-італійського виробництва знаходилися 43 пасажири і три члени екіпажа. А.РІВЕРО підтвердив, що нікому з тих, хто знаходився в лайнері, що здійснював регулярний рейс до Каракаса, вижити не вдалося. На місці катастрофи ведуться рятувальні роботи, вказав А.РІВЕРО і підкреслив, що про причини трагедії говорити ще рано.