Російський сайт mamasoldata.org перенесли на закордонний хостинг через погрози й ДДоС-атаки

Про це повідомляє громадська організація "Солдатська Мати".

"Ми, громадська організація "Солдатська Мати", перенесли сайт www.mamasoldata.org на закордонний хостинг. Причина: масові погрози, тиск спецслужб, а так само постійні ДДоС-атаки з вітчизняних (російських - ред.) ip", - заявили в організації.

За їхніми даними, кілька днів тому провайдеру зателефонували представники силових відомств з неофіційною вимогою відключити сайт. Трохи пізніше зателефонували невідомі з погрозами фізичної розправи.

Читайте такожУ мережі з'явився сайт для пошуку російських солдатів, які загинули, були поранені і зникли в Україні"Держава старанно блокує будь-яку роботу з пошуку та тиражування інформації про російських солдатів, які гинуть на чужій безглуздій війні. Журналісти, правозахисники та просто активісти скаржаться на постійні погрози з боку влади, з боку невідомих "кримінальних елементів". Люди переживають за себе, переживають за свої сім'ї. Деякі не витримують тиску і відступають. Але ми розуміємо - нам відступати нікуди. Якщо здамося сьогодні - завтра буде ще гірше, буде ще більше жертв", - заявили активісти.

Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 вересня сайт mamasoldata.org не працював кілька годин.