Російський сайт з даними про загиблих і зниклих в Україні солдатів припинив роботу

Проблеми спостерігаються щонайменше з заходом на сайт з території України.

Сайт було створено після активізації російського вторгнення на Сході України та затримання ЗСУ та СБУ 10 десантників РФ.

У списку на сайті були десятки імен.

Нагадаємо, раніше у Росії визнали петербурзьку організацію "Солдатські матері" іноземним агентом.