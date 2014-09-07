Російський сайт з даними про загиблих і зниклих в Україні солдатів припинив роботу
01:46, 07 вересня 2014Світ
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Ресурс http://mamasoldata.org/, де було зібрано інформацію про загиблих в Україні, та зниклих російських солдатів, що перестали виходити на зв'язок з рідними, не відкривається кілька годин поспіль.
REUTERS
Проблеми спостерігаються щонайменше з заходом на сайт з території України.
Сайт було створено після активізації російського вторгнення на Сході України та затримання ЗСУ та СБУ 10 десантників РФ.
У списку на сайті були десятки імен.
Нагадаємо, раніше у Росії визнали петербурзьку організацію "Солдатські матері" іноземним агентом.
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