У РФ стартував єдиний день голосування

У неділю, 14 вересня, в Росії проходить єдиний день голосування - наймасштабніший за останній час. Жителям майже всіх російських регіонів належить вирішити долю понад 40 тис. мандатів, у тому числі обрати 30 губернаторів, 14 регіональних парламентів і трьох мерів столиць суб'єктів РФ, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Першими опівночі за московським часом відкрилися виборчі дільниці на Камчатці, де пройдуть місцеві вибори. Всього ж вибори різного рівня пройдуть у 84 регіонах Росії з 85.

На виборчі дільниці прийдуть також мешканці анексованого Криму і Севастополя.

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По всій Росії 14 вересня працюватимуть 64 тис. виборчих дільниць, тираж виборчих бюлетенів перевищив 150 млн примірників. З 69 партій, які мають право брати участь у виборах, у гонку включились 63. Загальна кількість кандидатів на виборах різного рівня - більш 100,2 тис.