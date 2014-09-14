Фінський професор звинуватив Росію в гібридній війні проти Фінляндії

Професор університету Аалто Ярно Лімнелл каже, що методом ведення гібридної війни проти Фінляндії є обробка громадської думки з боку низки країн, зокрема, Росії, повідомляє Yle.

На уми фінів намагаються впливати, зокрема, із залученням осіб, які активно виступають у ЗМІ і соцмережах, інтернет-тролів, а також офіційних заяв керівництва Росії тим чи іншим внутрифинляндским питань.

Читайте такожПрем'єр Фінляндії: РФ хоче розсердити нас, порушуючи повітряний простірЛімнелл нагадує, що в останні роки Росія все більш професійно займається обробкою громадської думки, як всередині країни, так і за кордоном.

Вчора міністр оборони Фінляндії Карл Хаглунд (Шведська народна партія) заявив, що, на його думку, проти Фінляндії ведеться інформаційна війна з боку Росії. Він також повідомив, що особисто став жертвою інтернет-троллінгу.