Скандальне відео з Саркозі розмістили в інтернеті
01:31, 25 лютого 2008Світ
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Президента зняв журналіст
|Ніколя САРКОЗІ. Фото AFP
Саркозі був знятий журналістом щоденної газети Le Parisien у суботу на шляху до щорічної сільськогосподарської виставки-ярмарку в Парижі, повідомляє Reuters.
Президент захотів поздороватися за руку з перехожим, проте той йому руки не подав. У відповідь Саркозі в досить грубій формі облаяв його.
Відео було розміщене на сайті газети www.leparisien.fr., і до полудня неділі його проглянули більше 350 тис. чоловік.
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