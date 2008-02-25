Скандальне відео з Саркозі розмістили в інтернеті

Відео, на якому президент Франції Ніколя Саркозі облаяв перехожого, розміщене в інтернеті.

Саркозі був знятий журналістом щоденної газети Le Parisien у суботу на шляху до щорічної сільськогосподарської виставки-ярмарку в Парижі, повідомляє Reuters.

Президент захотів поздороватися за руку з перехожим, проте той йому руки не подав. У відповідь Саркозі в досить грубій формі облаяв його.

Відео було розміщене на сайті газети www.leparisien.fr., і до полудня неділі його проглянули більше 350 тис. чоловік.

Газета.ру