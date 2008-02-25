ПАР дозволила відстрілювати слонів

У понеділок, 25 лютого, власті ПАР оголосили про швидке тимчасове припинення мораторію на відстріл слонів, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP. Цей захід пов`язаний з різким зростанням популяції тварин у країні.

За словами міністра навколишнього середовища ПАР Мартінуса ван Шальквіка (Marthinus Van Schalkwyk), рішення про зняття заборони буде ухвалено після експертного висновку фахівців з розведення слонів.

Після введення мораторію на полювання на слонів у 1995 році популяція цих тварин збільшилася з восьми до двадцяти тисяч. В останні роки приріст чисельності складає близько 1000 слонів на рік. При цьому Національний парк Крюгера, де сконцентрована велика частина поголів`я слонів, в змозі прогодувати не більше 7 - 10 тисяч тварин. Кожен слон з`їдає близько 170 кілограм рослинної маси на день. При стабільному збільшенні популяції решта травоїдних, що населяють заповідник ризикують померти з голоду.