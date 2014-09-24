Бойовики викрали більше 200 машин під час окупації Слов'янська
З початку року правоохоронцями Слов'янського МВ було зареєстровано 183 факти незаконного заволодіння 229 автомобілями.
Набирати обертів «автозлодії» почали ще в травні, коли Слов'янськ перебував під контролем бойовиків.
Про це повідомила в. о. помічника начальника Слов'янського міськвідділу із зв'язків з громадськістю Марія Тюріна, повідомляє Славгород.
Заяви, які надходили в міськвідділ, переважно починалися так: "Невідомі у камуфляжній формі, в масках, під загрозою застосування зброї заволоділи транспортним засобом".
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Захоплення автівок відбувалися в основному на підприємствах, установах різних форм власності та пересічних громадян.
Попитом користувалися вантажопасажирські автомобілі.
На сьогоднішній день працівники міліції Слов'янського міськвідділу повернули законним власникам більше 30 автомобілів, 15 з них - за останній місяць.