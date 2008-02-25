Грузія і Росія відновлять повітряне сполучення

Наприкінці березня повітряне сполучення між Грузією і Росією буде відновлено на паритетній основі, на тому ж принципі, який існував до припинення авіарейсів між двома країнами.

Як передає ІА "Новини-Грузія", про це повідомив голова транспортної адміністрації Міністерства економічного розвитку Грузії Іраклій ТАКТАКІШВІЛІ, який брав участь у грузино-російських переговорах з відновлення авіасполучення, що завершилися в Москві.

«З кінця березня по 10 рейсів на тиждень виконуватимуть грузинські авіакомпанії, і по 10 рейсів - російські», - повідомив І.ТАКТАКІШВІЛІ. При цьому він зазначив, що грузинські авіакомпанії, зацікавлені у здійсненні рейсів до Росії, будуть наново визначені на конкурсній основі.

«Дозвіл одержать ті компанії, які задовольнятимуть нашим вимогам», - наголосив голова транспортної адміністрації Грузії.

За його словами, сьогодні грузинська сторона також надіслала своїм російським колегам лист з пропозицією зняти обмеження на регіональні рейси між Росією і Грузією.

Урядова делегація Грузії під керівництвом заступника міністра економічного розвитку Вахтанга ЛЕЖАВА провела переговори в Москві про відновлення повітряного сполучення між двома країнами наприкінці минулого тижня, напередодні візиту Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.

Офіційна заява про відновлення повітряного сполучення між Грузією і Росією була зроблена після зустрічі президентів Грузії і Росії М.СААКАШВІЛІ і Володимира ПУТІНА 21 лютого.

Як повідомляв УНІАН, авіасполучення між Грузією і Росією було перерване за рішенням російської сторони восени 2006 року на фоні загострення відносин між двома країнами, що виникло після затримання у Тбілісі за звинуваченням у шпигунстві групи російських військових.