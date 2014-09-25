Яценюк виступив на засіданні Генасамблеї ООН

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відкрилася загальнополітична дискусія 69-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Першими з трибуни Генеральної Асамблеї до присутніх почали звернення президенти Бразилії і США.

Читайте такожЯценюк везе до США план дій "Відновлення України"

За повідомленням Центру новин ООН, перед її учасниками виступлять близько 140 глав держав і урядів, а також міністри закордонних справ і глави делегацій на іншому рівні.

У цей же день у першій половині дня перед делегатами виступлять глави держав Уганди, Іспанії, Мавританії, Чилі, Республіки Корея, Катару, Вірменії, Єгипту, Франції, Марокко, Мексики, Фінляндії, Індонезії, Аргентини, Туреччини.

Читайте такожЯценюк сьогодні зустрінеться із генсеком ООН та виступить перед Генасамблеєю

У другій половині дня виступають президенти Болівії та Руанди, король Йорданії, президенти Домініканської Республіки, Кенії, Коста-Ріки, Монголії, Нігерії, Гондурасу, Чорногорії, ПАР, Швейцарії, Чада, Естонії, Екваторіальної Гвінеї, Шрі-Ланки, Венесуели, Замбії, а також глави урядів Великобританії, Данії та України. Перед початком загальних дебатів Генеральний секретар ООН представить державам-членам ООН свою щорічну доповідь про роботу Організації.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відправився до Нью-Йорку, де розпочалося засідання 69-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Яценюк у США представить діловим та інвестиційним колам план дій "Відновлення України". Також заплановано виступ глави уряду в Раді зовнішніх відносин (Council of foreign Relations - незалежний аналітичний центр США). Пряма трансляція виступу почнеться орієнтовно в 22:00 за київським часом.