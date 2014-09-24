Сьогодні в Нью-Йорку відкривається загальнополітична дискусія Генасамблеї ООН

Як повідомляє Центр новин ООН, перед її учасниками виступлять близько 140 глав держав і урядів, а також міністри закордонних справ і глави делегацій на іншому рівні.

Очікується, що першими 24 вересня з трибуни Генеральної Асамблеї до присутніх звернуться президенти Бразилії і США.

У цей же день у першій половині дня перед делегатами виступлять глави держав Уганди, Іспанії, Мавританії, Чилі, Республіки Корея, Катару, Вірменії, Єгипту, Франції, Марокко, Мексики, Фінляндії, Індонезії, Аргентини, Туреччини.

Читайте такожЯценюк 24-25 вересня візьме участь у сесії Генасамблеї ООНУ другій половині дня виступають президенти Болівії та Руанди, король Йорданії, президенти Домініканської Республіки, Кенії, Коста-Ріки, Монголії, Нігерії, Гондурасу, Чорногорії, ПАР, Швейцарії, Чада, Естонії, Екваторіальної Гвінеї, Шрі-Ланки, Венесуели, Замбії, а також глави урядів Великобританії, Данії та України.

Перед початком загальних дебатів Генеральний секретар ООН представить державам-членам ООН свою щорічну доповідь про роботу Організації.

У цій доповіді Пан Гі Мун зазначив, що події в Україні, Сирії та інших частинах світу поглибили розбіжності між державами-членами з питань сприяння міжнародному миру. За його словами, геополітична напруженість відбилася також на спорах, що стосуються морської акваторії та кіберпростору.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Нью-Йорку відбувся саміт, присвячений проблемам зміни клімату, на якому мери 200 міст домовилися про скорочення викидів парникових газів.