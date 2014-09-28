В Іспанії збираються блокувати референдум щодо незалежності Каталонії

Мадрид назвав неконституційним указ про проведення референдуму щодо незалежності Каталонії від Іспанії. Про це заявила віце-прем'єр Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія, повідомляє Новая Газета з посиланням на Agence France-Presse.

«Цей референдум не буде проводитися, оскільки він неконституційний», - розповіла Саенс де Сантамарія на екстреній прес-конференції.

За її словами, кабінет міністрів звернувся до вищого консультативного органу уряду Іспанії - державної ради - з проханням підготувати доповідь про референдум. Пізніше кабмін планує провести екстрене засідання і оскаржити в Конституційному суді Іспанії указ про проведення референдуму в Каталонії.

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20 вересня парламент Каталонії ухвалив законопроект про проведення опитувань серед жителів регіону, завдяки якому стане можливим організація референдуму.

Пізніше керівник Каталонії Артур Мас підписав указ про проведення 9 листопада референдуму щодо незалежності від Іспанії.