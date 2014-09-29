В МЗС РФ визнали, що в складі "Ісламської держави" воюють росіяни

Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов в інтерв'ю газеті "Коммерсант"."У складі терористичних організацій, включаючи "Ісламську державу", є і російські громадяни. По суті, ми маємо справу з терористичним інтернаціоналом. Там (в Іраку і Сирії) воюють вихідці з багатьох країн, 70 або 80. Всіх турбує те, що ці люди туди їдуть і звідти повертаються. Вони там отримують підготовку, набувають навичок, а тому представляють виняткову загрозу для національної безпеки своїх країн", - зазначив дипломат.

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Відповідаючи на питання про те, скільки росіян воюють в Іраку і Сирії, Богданов сказав: "Думаю, мова йде про десятки".