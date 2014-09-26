Данія приєднається до боротьби з ісламістами в Іраку

15:12, 26 вересня 2014
Світ
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Данія приєднається до коаліції, яка завдає авіаударів по екстремістам "Ісламської держави" в Іраку, і направить сім бойових літаків F-16 для участі в операціях.

REUTERS

Прем'єр-міністр Данії Хелле Торнінг-Шмідт повідомила про відправку бойових машин і 250 осіб льотного і технічного персоналу, передає Російська служба Бі-бі-сі. Термін місії визначено в 12 місяців.

За словами Торнінг-Шмідт, "ніхто не повинен залишатися осторонь" від того, що відбувається на Близькому Сході.

Як повідомляється, заплановане голосування в парламенті Данії з питання відправки військ стане швидше формальністю, але дата поки не визначена.

Читайте такожФранція приєднається до авіаударів проти «Ісламської держави» в ІракуВеликобританія і Бельгія обговорюють можливість своєї участі в кампанії. Напередодні Голландія заявила про відправку шести своїх F-16 у складі коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня США нанесли нові удари по позиціях угрупування «Ісламська держава» в Сирії і Іраку.

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