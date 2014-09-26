Данія приєднається до боротьби з ісламістами в Іраку

Прем'єр-міністр Данії Хелле Торнінг-Шмідт повідомила про відправку бойових машин і 250 осіб льотного і технічного персоналу, передає Російська служба Бі-бі-сі. Термін місії визначено в 12 місяців.

За словами Торнінг-Шмідт, "ніхто не повинен залишатися осторонь" від того, що відбувається на Близькому Сході.

Як повідомляється, заплановане голосування в парламенті Данії з питання відправки військ стане швидше формальністю, але дата поки не визначена.

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Як повідомляв УНІАН, 24 вересня США нанесли нові удари по позиціях угрупування «Ісламська держава» в Сирії і Іраку.