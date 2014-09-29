Мадрид просить суд визнати запланований в Каталонії референдум незаконним
15:28, 29 вересня 2014Світ
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Уряд Іспанії офіційно звернувся до Конституційного суду країни з проханням визнати незаконним заплановане голосування про незалежність Каталонії.
REUTERS
Із такою заявою виступив по телебаченню прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой за підсумками екстреного засідання кабінету міністрів Іспанії в понеділок, передає Російська служба Бі-бі-сі.
"Ані сам предмет голосування, ані його процедура не відповідають іспанської конституції", - заявив Рахой.
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Як відомо, влада Каталонії призначила референдум про незалежність регіону на 9 листопада.
Рішення про референдум в Каталонії було прийнято за прикладом Шотландії, більшість населення якої в цьому місяці висловилося за збереження її у складі Сполученого Королівства.
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