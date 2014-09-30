Влада Гонконгу закликає припинити протести

У ніч на вівторок десятки тисяч демонстрантів заблокували вулиці ділового центру.

Учасники протестів незадоволені тим, що влада Китаю хоче проводити відбір кандидатів на виборах 2017 року в Гонконзі.

Влада материкового Китаю назвали протести незаконними і закликали адміністрацію Гонконгу взяти їх під контроль.

Протестувальники також закликають очільника міста піти у відставку, однак він заявляє, що це буде кроком назад.

"Засновники руху Occupy Central неодноразово говорили, що якщо рух виходить з під контролю, вони будуть закликати його зупинити. Я зараз прошу їх виконати дану суспільству обіцянку та негайно припинити цю кампанію", - сказав голова адміністрації Гонконгу Лян Чженьїн.

Читайте такожТисячі мешканців Гонконгу вимагають проведення незалежних виборів (фоторепортаж)Як очікується, демонстрації можуть посилитися напередодні Дня утворення КНР - державного свята, що відзначається 1 жовтня.

На вихідних поліція застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ, проте в понеділок правоохоронці залишили свої позиції.

У неділю поліція арештувала 78 людей за звинуваченням у "силовому проникненні в урядові установи, незаконних зібраннях, зчиненні безладів у громадських місцях, нападах на представників влади та створенні перешкод офіцерам поліції при виконанні ними своїх службових обов'язків".

Раніше у суботу було заарештовано ще 70 людей, частину з яких невдовзі відпустили.

Китай звернувся до світової спільноти з проханням не надавати підтримку "незаконним протестам".Міністерство закордонних справ заявило про неприйнятність будь-якого роду втручання у внутрішні справи країни.

Між тим британський уряд вказав на необхідність поважати право на протест. "Дуже важливо, щоб Гонконг захищав ці права і щоб жителі Гонконгу могли цим правом користуватися в рамках закону", - заявило британське дипломатичне відомство.

Не дивлячись на те що у Гонконзі розташовано гарнізон китайської армії, влада висловила впевненість у тому, що адміністрація анклаву самостійно впорається з ситуацією.

Представник Управління у справах Гонконгу та Макао заявив, що Пекін "виступає категорично проти будь-яких незаконних дій, які порушують правопорядок і загрожують суспільному спокою, та повністю підтримує уряд Гонконгу".

Експерти вважають, що комуністична влада Китаю занепокоєна можливістю поширення закликів до демократії на материковій частині країни.

Великобританія повернула Гонконг Китаю у 1997 році на умовах дотримання формули "одна країна, дві системи", яка має гарантувати збереження у Гонконзі свободи та прав на протест, яких позбавлені жителі решти Китаю.

BBC Україна