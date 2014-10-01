У Гаазі виступив з останнім словом Радован Караджич

Зокрема, він заявив, що під звинуваченням «весь сербський народ», передає Радіо Свобода.

Він звинуватив прокурорів у тому, що вони побудували звинувачення «на інсинуаціях, чутках і свідченнях власних працівників».

«Я знаю правду, прокурори знають правду, вони намагаються ввести в оману суд», – сказав Караджич, звинувативши суд в упередженому ставленні до сербського народу.

Караджич визнав, що, як лідер, несе моральну відповідальність за будь-які злочини, вчинені боснійськими сербами, і вибачився перед родичами жертв.

Читайте такожВинних у катастрофі Boeing-777 повинен судити Міжнародний трибунал у Гаазі - Яценюк Радован Караджич був одним із політичних лідерів боснійських сербів під час війни 1992-1995 років у Боснії, яка забрала життя близько 100 тисяч людей.

Прокурори просять для нього довічного терміну за злочини проти людяності і військові злочини, в тому числі причетність до вбивства понад семи тисяч мусульман у районі Сребрениці в 1995 році. Як очікується, винесення вердикту у його справі займе кілька місяців.

69-річного Караджича і колишнього командувача армією боснійських сербів Ратка Младича, справу якого окремо розглядає Гаазький трибунал з колишньої Югославії, звинувачують у тому, що під їхнім керівництвом були проведені етнічні чистки під час Боснійської війни 1992-1995 років. Вони не визнають свою провину і заявляють, що їхні дії були спрямовані на захист сербського населення Боснії.

Радован Караджич був затриманий в Сербії в 2008 році після того, як 13 років переховувався від правосуддя.