Влада Гонконгу закликала протестувальників повернутися до "нормального життя"

У суботу в своєму телезверненні глава адміністрації Лян Чженьїн закликав протестувальників дозволити місту відновити нормальне життя, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Тисячі гонконгців ось вже тиждень окупують центральні райони міста, вимагаючи, щоб на виборах голови адміністрації в 2017 році кандидати обиралися вільно, а не призначалися Пекіном через спеціально створену комісію.

Читайте такожУ Гонконзі поліція затримала 19 китайських «тітушок»Лян Чженьїн виступив по телебаченню, після того як у п'ятницю вуличні банди напали на мирних демонстрантів, що призвело до масових бійок і втручання поліції.

Намічені переговори між протестуючими і владою також в результаті цього були відкладені.