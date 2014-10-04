Влада Гонконгу закликала протестувальників повернутися до "нормального життя"
18:53, 04 жовтня 2014Світ
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Гонконгська адміністрація попередила демонстрантів, що поліція вживатиме "необхідних заходів", щоб в понеділок школи і урядові установи повернулися до нормального режиму роботи.
REUTERS
У суботу в своєму телезверненні глава адміністрації Лян Чженьїн закликав протестувальників дозволити місту відновити нормальне життя, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Тисячі гонконгців ось вже тиждень окупують центральні райони міста, вимагаючи, щоб на виборах голови адміністрації в 2017 році кандидати обиралися вільно, а не призначалися Пекіном через спеціально створену комісію.
Читайте такожУ Гонконзі поліція затримала 19 китайських «тітушок»Лян Чженьїн виступив по телебаченню, після того як у п'ятницю вуличні банди напали на мирних демонстрантів, що призвело до масових бійок і втручання поліції.
Намічені переговори між протестуючими і владою також в результаті цього були відкладені.
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