На виборах у Болгарії перемагає партія, що може заблокувати "Південний потік"

Безумовним лідером є правоцентристська партія ГЕРБ на чолі з Бойко Борисовим, але її результат (майже 33% голосів) виявився значно нижчим за очікування партійців. ГЕРБ матиме 88 або 89 депутатів, а для досягнення більшості і самостійного управління необхідний 121 голос.

Бойко Борисов заявив, що він продовжить реалізацію проекту газопроводу «Південний потік», на будівництві якого наполягає Росія, лише за умови, що це підтримає Євросоюз. Соціалісти, які дотепер перебували при владі, вважали будівництво «Південного потоку» пріоритетним за будь-яких умов.

Читайте такожЄС сподівається, що Болгарія таки призупинить будівництво «Південного потоку»Станом на ранок 6 жовтня ЦВК підрахувала понад 65% бюлетенів. Оскільки жодна з партій, які проходять до парламенту не досягла категоричної більшості голосів, необхідних для створення самостійного уряду, наступними днями болгарські політичні сили будуть зайняті пошуками коаліційних партнерів. В Болгарії очікують на труднощі у формуванні нового уряду та політичну нестабільність в країні на тлі необхідності термінових реформ та складної економічної ситуації на порозі зими.

На другому і третьому місцях фінішують соціалісти і партія етнічних турків ДПС – за обидві політичні сили проголосували близько 15% виборців. Виборча активність населення на парламентських виборах 2014 року сягнула найнижчого рівня за останні 14 років – лише 47,9%.