В Болгарії розпочались дострокові парламентські вибори

Сьогодні вранці в країні відкрились 11 434 відділень для голосування, також громадяни Болгарії мають можливість проголосувати в 60 державах світу, де організовано роботу 428 відділень, повідомляє DW.DE.

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За ходом голосування буде стежити понад 17 тис. спостерігачів з 39 неурядових організацій. В бюлетені для голосування включені 18 партій і 7 коаліцій.

Через конфлікт Росії з Україною значна частина громадян Болгарії побоюються холодної зими, оскільки їхня країна майже повністю залежить від російського газу. У зв’язку з цим деякі політологи не виключають появи нових вуличних протестів. Останні соцопитування показують, що 70% населення песимістично ставляться до можливої зміни влади та що більше половини болгар не очікують змін на краще.

У настроях болгарських виборців зараз переважає безнадія. Згідно з останніми соцопитуваннями, переконливу перемогу отримує правоцентристська партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" колишнього прем'єра Борисова. Очікується, що вона сформує уряд, увійшовши в коаліцію з невеликим праволіберальним реформістським блоком.