Сенат Казахстану ратифікував договір про Євразійський економічний союз

Сенат (верхня палата парламенту) Казахстану в четвер на засіданні ухвалила закон "Про ратифікацію угоди "Про Євразійський економічний союз". Документ буде направлений на підпис главі держави.

Документ був практично одноголосно підтриманий депутатами сенату. З 44 сенаторів, за ухвалення закону проголосували 43, 1 - утримався. Про це пише ТАСС. Парламентарії Казахстану вважають, що договір принесе покращення життя для населення країн-учасниць. Читайте такожРосія вимагає, щоб угода з Євросоюзом не заважала Україні вступити до МС

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