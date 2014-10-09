Сенат Казахстану ратифікував договір про Євразійський економічний союз
08:23, 09 жовтня 2014Світ
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Сенат (верхня палата парламенту) Казахстану в четвер на засіданні ухвалила закон "Про ратифікацію угоди "Про Євразійський економічний союз". Документ буде направлений на підпис главі держави.
У Казахстані ратифікували договір про Євразійський економічний союз / baq.kz
Документ був практично одноголосно підтриманий депутатами сенату. З 44 сенаторів, за ухвалення закону проголосували 43, 1 - утримався.
Про це пише ТАСС.
Парламентарії Казахстану вважають, що договір принесе покращення життя для населення країн-учасниць.
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