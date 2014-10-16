У Польщі затримали військового, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії
Спецслужби Польщі затримали високопоставленого офіцера, якого підозрюють у шпигунстві, повідомило міністерство оборони країни.
Польські ЗМІ припускають, що мова може йти про шпигунство на користь Росії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
"Міністерство оборони затримало польського офіцера за підозрою в шпигунстві на користь іноземної розвідки на основі доказів, зібраних контррозвідкою", - йдеться у повідомленні оборонного відомства.
За даними телаканалу TVN, військового затримали в середу в будівлі міністерства оборони країни.
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Польська радіостанція Zet повідомляє, під варту були взяті двоє чоловіків - офіцер міністерства оборони, а також юрист з подвійним польсько-російським громадянством.
Влада Польщі не коментує припущення про зв'язки затриманого з Росією і обіцяють надати подробиці у п'ятницю.