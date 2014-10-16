У Росії двох студентів госпіталізували з підозрою на Еболу

При цьому в МОЗ РФ закликають не робити передчасних висновків про зараження лихоманкою Ебола двох африканських студентів. Про це заявив прес-секретар МОЗ Олег Салагай, передає РІА «Новости».

Двох студентів Орловського університету госпіталізовано з підозрою на лихоманку Ебола. Хворі перебувають в ізоляційних блоках в інфекційному відділенні міської лікарні ім. Боткіна в місті Орлі. Молоді люди приїхали в Орел на автобусі з Москви, а в столицю прилетіли на літаку з Гвінеї-Бісау.

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«Не варто робити передчасних висновків щодо захворювання, тому що підвищена температура тіла є неспецифічним симптомом, характерним для дуже багатьох захворювань», - сказав Салагай.

За його словами, «взяття людини під спостереження у разі, якщо є побоювання щодо інфекційних захворювань - це досить звичайне явище, яке використовується санітарною службою». Салагай додав, що такі заходи необхідні для того, щоб убезпечити інших людей і своєчасно поставити діагноз пацієнтові.

Вірус Ебола стрімко поширюється по Західній Африці. За останньою інформацією ВООЗ, кількість заражених наразі становить 9814, близько 4,5 тисячі осіб померли. Вірус поширився вже в нових районах Сьєрра-Леоне і Гвінеї. Ефективної вакцини проти вірусу поки що не існує.