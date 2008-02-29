Буш охрестив новообраного керівника Куби тираном

Президент США Джордж БУШ назвав новообраного керівника Куби Рауля КАСТРО "тираном" і заявив, що не має наміру вступати з ним у переговори.

Як передає Lenta.ru, про це він заявив на прес-конференції 28 лютого.

На думку президента США, такі переговори - підтримка політичних репресій. "Це розчарувало б тих, хто вірить, що Америка й далі боротиметься за свободу політичних в’язнів", - заявив Дж.БУШ.

Раніше Дж.БУШ казав, що добровільна передача владі на Кубі має стати першим кроком до встановлення демократичного ладу в республіці.

Як повідомляв УНІАН, Фідель КАСТРО, беззмінний кубинський лідер упродовж 49 років, 19 лютого склав із себе повноваження і заявив, що більше не займатиме державні посади. 24 лютого парламент Куби обрав його брата Рауля КАСТРО головою Державної ради республіки, що за Конституцією країни прирівнюється до посади глави держави.