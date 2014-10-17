У Нідерландах ідентифіковано 278 жертв Boeing 777

Про це повідомили в голландському міністерстві безпеки та юстиції, передає ТАСС.

"Цього тижня були упізнані тіла шести загиблих в результаті катастрофи, з них п'ятеро були громадянами Нідерландів", - уточнили у відомстві.

Читайте такожУ Харків на експертизу везуть речі жертв малайзійського "Боїнга-777"

Родичі жертв авіакатастрофи проінформовані. Національність громадян, які не були підданими Нідерландів, не розголошується на прохання посольств відповідних країн.

Група міжнародних спеціалістів продовжує роботу щодо встановлення осіб загиблих. На даний момент залишилося ідентифікувати всього 20 жертв, "однак процес може тривати ще деякий час", попередили в міністерстві.