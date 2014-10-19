Lufthansa розробляє спеціальний літак для транспортування хворих лихоманкою Ебола
00:45, 19 жовтня 2014Світ
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Авіакомпанія Lufthansa початку разрабатку спеціальної модифікації літака для транспортування пацієнтів з лихоманкою Ебола. Очікується, що літаки повинні бути готові до середини листопада.
REUTERS
Про це повідомила в суботу газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung з посиланням на джерела в уряді.
Німецькі лікарі-добровольці вирушать в наступному місяці в Західну Африку, де будуть допомагати боротьбі з поширенням Еболи. Уряд Німеччини готується використовувати нові літаки для доставки своїх громадян на батьківщину у випадку їх зараження вірусом Еболи.
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В даний час ФРН орендує у США літаки для транспортування хворих небезпечними захворюваннями. Це літаки Gulfstream III, що належать американській компанії Phoenix Air, зазначає радіо «Свобода».
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