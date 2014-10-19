У Конго з в'язниці втекли всі 370 ув'язнених

На в'язницю міста Бутембо (Butembo) на сході Демократичної Республіки Конго було скоєно збройний напад, в результаті якого втекли всі 370 ув'язнених. Про це в неділю, 19 жовтня, повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал Al Jazeera.

В події підозрюють «Об'єднані демократичні сили» (Allied Democratic Forces, ADF) - групи заколотників з прилеглої до регіону сусідньої Уганди. Банда вже протягом 20 років тероризує місто і прилеглі до нього поселення.

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Такої версії дотримуються конголезькі військові, проте мер Бутембо вважає, що напад вчинили звичайні бандити. За словами голови міста, нападники говорили на мові, що відрізняється від тієї, що використовують угандійські угруповання.

За останні десять днів у ДР Конго були вбиті близько 80 осіб. Прихильники ADF атакували відразу декілька селищ, використовуючи при цьому мачете, сокири та мотики.