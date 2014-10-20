ЗМІ: Росії через санкції Заходу до дефолту залишилося чотири роки

За підрахунками Федеральної розвідувальної служби Німеччини, грошові резерви Російської Федерації у вересні становили близько 22 трильйонів 622 мільярдів рублів, що приблизно дорівнює 619 мільярдам доларів, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters і газету Bild am Sonntag.

Це становить близько 162 відсотків державних витрат на поточний рік. Оскільки ж державний борг Росії становить лише 13 відсотків, то країна здатна витримати ще близько чотирьох років без оголошення державного банкрутства, вважають, за даними Bild am Sonntag, у німецькій розвідці.

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Надані розвідкою цифри є вищими за ті, які були оприлюднені раніше, вказує Reuters. Досі у ЗМІ вказувалося, що станом на початок жовтня валютні резерви Росії становили близько 455 мільярдів доларів. Впродовж останніх тижнів Росія неодноразово використовувала свої валютні резерви для підтримки курсу рубля, який почав різко падати. ЄС та США запровадили економічні санкції проти Росії через ситуацію на Сході України, що ускладнило доступ РФ до міжнародних ринків капіталу.