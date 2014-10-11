США готові почати обговорення пом'якшення санкцій проти Росії або ввести нові

Про це повідомив помічник радника президента США з національної безпеки Тоні Блінкен, пише Росбалт.

"Ми сподіваємося, що в найближчі тижні почнеться виконання угоди (укладеної раніше в Мінську), і тоді ми зможемо почати переговори про ослаблення санкцій", - сказав він.

Блінкен також підкреслив, що США можуть ввести додаткові санкції у тому випадку, якщо "не буде прогресу за угодою про перемир'я".

Читайте такожУкраїна втратила пріоритетність для Білого дому - голова Freedom House

"Якщо не буде дій щодо реалізації мінської угоди, ми будемо змушені розглянути не тільки збереження тиску, але й шляхи його посилення", - цитує Блинкена Reuters.

Крім того, заступник радника президента США з національної безпеки підкреслив кроки, які необхідно вжити для реалізації мінської угоди. "Необхідно упевнитися, що російський особовий склад і техніка покинули Україну, що українські сили і уряд відновили контроль над кордоном, що за ним спостерігають, і що встановлені буферні зони з обох сторін", - заявив Блінкен.