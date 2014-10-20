Україна візьме участь в навчаннях НАТО в Туреччині

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву генштабу Туреччини.

"Навчання спрямовані на зміцнення потенціалу країн, які беруть в них участь, для спільної роботи та співпраці", - йдеться в заяві.

У ній названо країни, які братимуть участь у навчаннях: Україна, Азербайджан, Македонія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Казахстан, Чорногорія, Молдова, Йорданія, Мавританія, Алжир і Пакистан.

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Очікується, що в навчаннях візьмуть участь 143 особи, з них 84 будуть представляти Туреччину, 11 - інші країни НАТО, 48 - країни-партнери альянсу, йдеться в заяві турецького генштабу.