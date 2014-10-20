ЄС посилив санкції проти режиму Асада

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла сьогодні на засіданні в Люксембурзі Рада ЄС у закордонних справах.

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„Тоді як режим Асада (Башар Асад - президент Сирії) продовжує жорстоку війну проти власного народу, Рада ЄС сьогодні посилила обмежувальні заходи проти сирійського режиму. Через жорстоке придушення цивільного населення під санкції підпадають 14 осіб. У списку осіб, яким заборонений в'їзд у ЄС і активи яких заморожені, будуть включені ще дві людини і два юридичні суб'єкти, що надають допомогу сирійському режиму", - сказано в рішенні.

Таким чином, загальна кількість осіб, які підпадають під санкції ЄС проти Сирії досягла 211 осіб, а кількість юридичних суб'єктів - 63.

Крім того, Рада ЄС вирішила ввести заборону на експорт до Сирії палива для двигунів реактивних літаків.

Як повідомляв УНІАН, громадянська війна у Сирії триває від 2011 року.

Західні країни звинувачують режим Асада у репресіях проти мирного населення.

Раніше повідомлялося, що у Пентагоні готуються до можливої здачі Кобани джихадистам.