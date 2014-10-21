Папа Римський зустрінеться з Вселенським патріархом

Про це повідомив у вівторок голова служби друку Святого престолу Федеріко Ломбарді.

Триденний візит понтифіка до Туреччини розпочнеться 28 листопада, передає РИА Новости. Програма відкриється візитом до Анкари, де Папа Франциск спочатку відвідає мавзолей першого президента Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, а потім у президентському палаці зустрінеться з главою держави Ердоганом. Крім того, у Папи Римського запланована аудієнція з прем'єр-міністром Ахметом Давутоглу.

Читайте такожПапа Римський вперше в історії здав в оренду Сикстинську капелу під корпоративНа другий день свого апостольського візиту до Туреччини Франциск вилетить з Анкари до Стамбула, де відвідає Софійський собор і Блакитну мечеть. Цього ж дня Папа Римський прочитає проповідь у Соборі Святого Духа, який є кафедральним собором апостольського вікаріату Стамбула. На 29 листопада також запланована приватна зустріч з Патріархом Варфоломієм.

У завершальний день поїздки Папи Римського в соборі Святого Георгія відбудеться божественна літургія, потім Папа Франциск і Патріарх Варфоломій підпишуть спільну заяву, після чого у них відбудеться спільний обід.

Повернення понтифіка до Ватикану заплановано на вечір 30 листопада.