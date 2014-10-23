В ООН закликали Китай забезпечити відкриті вибори в Гонконзі

Комітет ООН із захисту прав людини в четвер, 23 жовтня, закликав владу Китаю забезпечити загальне виборче право в Гонконзі, включаючи право брати участь у виборах і не бути суб'єктом перевірки з боку Пекіна, повідомляє Левый берег з посиланням на агентство Рейтер.

Панель ООН, що складається з 18 незалежних експертів, які стежать за дотриманням міжнародного договору про громадянські та політичні права, узгодила відповідну заяву на засіданні, в ході якої фахівці висловили стурбованість наміром Пекіна перевіряти кандидатів на пост глави адміністрації Гонконгу.

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Комітет також узгодив "необхідність забезпечення загального виборчого права, що означає, що право бути обраними, а також право голосу. Найбільше занепокоєння у членів Комітету викликає питання щодо права участі у виборах без необґрунтованих обмежень", - заявив Костянтин Вардзелашвілі (Konstantine Vardzelashvili), який головував на цьому засіданні.

Гонконг має статус спеціального адміністративного району, який користується правами автономії. У XIX столітті він став британською колонією, повернувшись під суверенітет Китаю тільки в 1997 році. При цьому було обіцяно, що Гонконг протягом наступних 50 років зберігатиме свої великі комерційні та соціальні свободи в рамках проекту "одна країна, дві системи". Пекін, однак, в останні місяці все активніше втручається у справи Гонконгу.

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У Гонконзі вже близько місяця тривають демонстрації учасників протестного руху. Студенти та активісти Occupy Central вимагають провести у 2017 році в Гонконзі прямі вільні вибори глави місцевої адміністрації, які раніше призначався підконтрольної пекінським владі колегією вибірників. У серпні влада Китаю прийняла рішення, що всі кандидати на виборах 2017 року будуть спочатку перевірені та схвалені урядовим комітетом. Протестувальники вважають, що це суперечить демократії. У червні протестувальники провели десятиденний онлайн-референдум, в якому взяли участь близько 800 тисяч осіб і який Пекін назвав таким, що не має сили.