У Гонконзі почалися переговори влади і протестуючих

Про це з посиланням на агентство AFP повідомляє LB.ua. У зустрічі беруть участь 5 представників від студентських об'єднань і таке ж число представників влади, включаючи головного секретаря, другої людини в адміністрації Гонконгу Каррі Лама і секретаря з конституційних питань та відносин з Китаєм Лау Конг-Ва.

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"Я сподіваюся, що цей діалог зможе пом'якшити напружену атмосферу в суспільстві ", - заявив Каррі Лам на початку зустрічі.

Зазначимо, що це перші двосторонні переговори з початку протистояння.

Між тим, як повідомляє Рейтер, кількома годинами раніше глава уряду Гонконгу Лян Чженьін заявив про можливість виконання частини вимог мітингувальників і проведенні "більш демократичних" виборів в 2017 році. За його словами, йдеться зокрема про демократичні зміни в колегії вибірників, призначеної Пекіном.

Гонконг має статус спеціального адміністративного району, який користується правами автономії. У серпні влада Китаю прийняли рішення, що всі кандидати на виборах 2017 року будуть спочатку схвалені урядовим комітетом. Протестувальники вважають, що це суперечить демократії.