Заарештовані допомагали північнокорейцям влаштуватись в сотні американських компаній на умовах віддаленої роботи.

Американська прокуратура оголосила про арешт американки, українця та низці громадян інших країн, які допомагали пов’язаним із Північною Кореєю ІТ-працівникам, що видавали себе за американців, отримати віддалену роботу в сотнях компаній США. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що одна із заарештованих є 49-річною жінкою з Аризони на ім'я Крістіна Марі Чепмен. Вона, зокрема, допомагала працівникам отримувати та підтверджувати вкрадені ідентифікаційні документи. Іншим обвинуваченим є 27-річний українець Олександр Діденко, який займався створенням підроблених аккаунтів на платформах пошуку робот.

Складна схема була спрямована на отримання прибутку для Північної Кореї всупереч міжнародним санкціям. Вона передбачала проникнення в більш ніж 300 американських фірм, включаючи компанії та банки зі списку Fortune 500 (список найбільших компаній США за розміром виторгу), і крадіжку особистих даних понад 60 американців.

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Як заявили у американському Держдепартаменті, схема принесла КНДР щонайменше 6,8 млн доларів. Залучені до неї північнокорейські фахівці були пов'язані з департаментом боєприпасів Північної Кореї, що контролює, зокрема, розробку балістичних ракет.

Санкції проти КНДР – що треба знати

В кінці минулого року Сполучені Штати Америки та їх союзники ввели нові обмеження проти Північної Кореї після запуску нею розвідувального супутника.

Пізніше, у березні, росіяни наклали вето на резолюцію ООН щодо продовження моніторингу санкцій проти КНДР експертами організації. Повідомлялось, що ці спеціалісти здійснювали моніторинг санкцій ООН проти Північної Кореї за її програми ядерної зброї та балістичних ракет на протязі останніх 15 років.

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