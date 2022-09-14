Керівництво Росії переживає кризу довіри, а виявлені під час війни з Україною слабкості РФ, скоріше за все, призведуть до початку кінця.

Екс-командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес закликав починати готуватися до розпаду Російської Федерації.

Про це пише The Telegraph.

"Якщо ми не підготуємося до такої можливості так, як ми не підготувалися до розпаду Радянського Союзу, це може створити величезну нестабільність у нашій геополітиці", - пояснив він.

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За словами Ходжеса, керівництво Росії переживає кризу довіри, а виявлені під час війни слабкості, скоріше за все, призведуть до початку кінця. Він додав, що крах може початися поступово, однак швидко перейти у неконтрольований процес.

Першим фактором для розвалу РФ може стати падіння внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності Кремля. Росіяни, які раніше спокушались розмірами зарплат військових, тепер уникають призову.

Це загострило непропорційне вербування етнічних меншин із Чечні та інших країн у віддалених регіонах. На думку генерала, якщо чеченці вирішать розв’язати ще одну війну за незалежність, то Путін не знайде військових ресурсів для боротьби з ними.

По-друге, економіка РФ через втрату енергетичних ринків, які раніше компенсували відсутність сучасної промисловості в Росії, не зможе підтримувати населення у 144 млн.

Останнім фактором є малонаселеність Росії відносно територій, якими володіє країна.

"Ці цифри ускладнюють досягнення громадянської солідарності в найкращі часи, але зараз, коли метрополія перебуває у слабкій позиції, будь-яке почуття національної ідентичності може швидко погіршитися", - зазначив Ходжес.

У сукупності ці дилеми становлять дуже серйозний виклик для Заходу.

"Якщо ви зробите це неправильно, ми можемо зіткнутися з катастрофою. Наша неспроможність підготуватися до останнього розпаду Росії близько 30 років тому та внутрішніх проблем в РФ, ймовірно, призвели до президентства Путіна. Ми не можемо ризикувати бути неготовими вдруге", - підсумував генерал.

Раніше російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров спрогнозував, що розпад РФ запустить Литва, яка колись розвалила СРСР.

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