За даними слідства, його задушили.

У Москві вбили співробітника НДЦ епідеміології та мікробіології ім. Гамалії Андрія Ботікова, який займався створенням російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

В Слідчому комітеті Російської Федерації по Москві повідомили, що вбивство сталося вчора на вулиці Рогова. За версією слідства, між 47-річним господарем квартири і 29-річним чоловіком сталася сварка, в ході якої гість задушив його ременем і зник.

Чоловіка розшукали і затримали, він визнав свою провину. Зазначається, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 105 КК РФ (вбивство).

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У СК РФ не пишуть ім'я вбитого, проте РІА.Новини, з посиланням на джерело, повідомляє про вбивство Ботікова.

Відомо, що Ботіков був одним з 18 вчених Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології імені Н. Ф.Гамалії, які працювали над створенням вакцини "Супутник V".

Російський "Супутник-V"

Як відомо, в Росії зареєстрували вакцину від коронавірусу ще 11 серпня 2020 року. Однак вони не надали міжнародній науковій громадськості жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують, що вона безпечна та ефективна.

За даними ЗМІ, в Уфі працівники заводу ВАТ "Фармстандарт-Уфавіта", який займається виробництвом вакцини, масово відмовлялися робити нею щеплення.

В Україні відмовилися використовувати російську вакцину, заявивши, що доказів її якості немає. Країна використовує вакцини від Johnson&Johnson, Moderna, Sinovac, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/Biontech та Sinovac.

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