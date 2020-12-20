За його словами, Sputnik V сьогодні пропонують в суспільстві і в інформаційному просторі України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру закуповувати російську вакцину від коронавірусу Sputnik V.

Читайте такожПрем'єр-міністр Ізраїлю в прямому ефірі вакцинувався від коронавірусу (відео)Про це він розповів в ході інтерв'ю The New York Times.

За його словами, Sputnik V сьогодні пропонують в суспільстві і в інформаційному просторі України.

Він заявив, що Росія використовує для цього телеканали, в тому числі українські, які "є союзниками політики РФ".

"Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка і Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її в Росії, - будь-якій людині, яка вмирає, пояснити це неможливо. Інша справа, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більше того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо", - розповів Зеленський.

На запитання журналіста про те, чи готовий він взяти Sputnik V, якщо той виявиться безпечним, Зеленський відповів, що Україна буде боротися за те, щоб партнери дали нам вакцину, яка підтверджена: Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

"Ми розуміємо, що деякі з цих компаній мають заводи по всій Європі і навіть в Російській Федерації, наскільки мені відомо, тому тут питання перш за все в якості вакцини", - зазначив президент.

Вакцина Росії від коронавірусу: що про неї відомо?

У Росії заявили про реєстрацію першої вакцини проти COVID-19, яку "протестували" на дочці Путіна. Але у міжнародного співтовариства вчених виникли сумніви, що вона взагалі працює.

Москва не надала міжнародному науковому співтовариству ніяких даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19.

Видання Science зазначило, що Москва нескоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифіката, виданого російським Міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.

Тим часом у ВООЗ підрахували, скільки коштуватиме Глобальна вакцинація проти коронавірусу. Вийшло, що на це доведеться витратити 100 мільярдів доларів. Але експерти відзначають, що це ще порівняно не дорого.

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Автор: УНІАН