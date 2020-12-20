Зеленський заявив, що Україна буде боротися за те, щоб отримати вакцину, яка підтверджена / фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру закуповувати російську вакцину від коронавірусу Sputnik V.

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За його словами, Sputnik V сьогодні пропонують в суспільстві і в інформаційному просторі України.

Він заявив, що Росія використовує для цього телеканали, в тому числі українські, які "є союзниками політики РФ".

"Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка і Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її в Росії, - будь-якій людині, яка вмирає, пояснити це неможливо. Інша справа, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більше того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо", - розповів Зеленський.

На запитання журналіста про те, чи готовий він взяти Sputnik V, якщо той виявиться безпечним, Зеленський відповів, що Україна буде боротися за те, щоб партнери дали нам вакцину, яка підтверджена: Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

"Ми розуміємо, що деякі з цих компаній мають заводи по всій Європі і навіть в Російській Федерації, наскільки мені відомо, тому тут питання перш за все в якості вакцини", - зазначив президент.

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Автор: УНІАН