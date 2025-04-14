За словами генсека ООН, такі атаки мають бути негайно припинені.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш лише на наступний ранок висловився щодо ракетного удару РФ по Сумах, який стався 13 квітня. Зокрема на своїй сторінці у соцмережі X він заявив про "глибоку стурбованість".

"Ми глибоко стурбовані недільною ракетною атакою Росії на Суми, яка продовжує руйнівну серію подібних нападів. Атаки на цивільне населення заборонені міжнародним правом і мають бути негайно припинені", - зауважив Гутерреш.

Також він вчергове закликав до тривалого припинення вогню та заявив, що ООН "підтримує значущі зусилля", які спрямовані на досягнення справедливого, тривалого та всеосяжного миру, що "повністю підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України".

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Ракетна атака РФ на Суми 13 квітня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Росія завдала ракетних ударів по місту Суми, внаслідок чого загинуло 34 людини, ще понад 100 осіб отримали поранення.

Також стало відомо, що удар по Сумах забрав життя цілої родини з дитиною. Внаслідок атаки обірвалося життя родини Мартиненків зі Старого села - чоловіка, жінки та їхнього сина Максима. Хлопчик навчався лише у шостому класі.

Крім того, внаслідок ракетного удару в Сумах загинула піаністка Олена Когут. В Сумському фаховому коледжі мистецтв і культури наголосили, що для багатьох студентів Олена Сергіївна стала не лише викладачем, а справжнім наставником, мудрим порадником та щирою підтримкою.

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