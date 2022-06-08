Було додано, що це буде діяльність, пов’язана, зокрема, з діяльністю задля корінних народів Арктики.

Арктична рада відновлює свою роботу без участі Росії.

Про це повідомляє "Польське Радіо" з посиланням на спільну заяву країн Арктичної ради.

"Після вторгнення Росії в Україну ми призупинили діяльність у складі Арктичної ради, тепер частково відновимо співпрацю в цьому форматі, але без Росії", - йдеться у заяві.

У заяві, опублікованій на сайті МЗС Ісландії, йдеться, що країни мають намір відновити роботу в обмеженому порядку, у форматі Арктичної ради, над проєктами, які не передбачають участі Російської Федерації. Було додано, що це буде діяльність, пов’язана, зокрема, з діяльністю задля корінних народів Арктики.

Арктична рада: довідка УНІАН

Арктична рада була створена у 1996 році вісьмома країнами: Данією, Фінляндією, Ісландією, Канадою, Норвегією, Росією, Швецією та США. Робота організації зосереджена на темах, що стосуються сталого розвитку, охорони навколишнього середовища, досліджень, моніторингу зміни клімату та допомоги корінним народам регіону.

3 березня всі країни-засновники, окрім Росії, вийшли з роботи Ради у відповідь на "кричущі порушення країною принципів суверенітету та територіальної цілісності, заснованих на міжнародному праві".