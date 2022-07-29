Візит політикині на Тайвань досі не підтверджений.

На офіційному акаунті 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю в Weibo (китайська соцмережа, аналог Twitter та Facebook) на тлі заяв про можливий візит речниці Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань з’явилося суперечливе повідомлення

"Готуйтесь до бою!", - йдеться в повідомленні 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю.

Раніше сьогодні китайські ЗМІ повідомили, що Збройні сили Китаю розпочали військові навчання у Південно-Китайському морі.

Американськs видання Bloomberg та NBC з посиланням на джерела повідомляли, що 29 липня стартує турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сингапуру. Візит на Тайвань поки що зазначений як "попередній".

Як повідомлялося раніше, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня.

Пелосі стане найбільш високопоставленим політиком США, який відвідав країну за 25 років, якщо візит відбудеться.

Китай заявив, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань.

Джо Байден не підтримав ідею Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

"Військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея", - сказав він журналістам у середу ввечері.

Дебати про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися на тлі зростання стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

Вас також можуть зацікавити новини: