Брекельманс зауважив, що в Новий рік Росія запустила по Україні понад 100 безпілотників.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс закликав продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією.

Таку заяву він зробив, коментуючи атаку РФ по Києву у новорічну ніч. У своєму дописі в соцмережі Х Брекельманс акцентував, що в Новий рік Росія запустила по Україні понад 100 безпілотників.

"Це лише підкреслює наші добрі наміри на 2025 рік: Безупинно підтримувати Україну проти російської агресії. І в той же час швидко і суттєво зміцнювати наші збройні сили в Європі", – написав Брекельманс.

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Нагадаємо, в ніч проти 1 січня росіяни атакували Київ дронами. Внаслідок атаки загинули двоє людей – український нейробіолог Ігор Зима та його дружина. У ДСНС також повідомляли про 6 поранених та 4 врятованих осіб.

Допомога Україні від Нідерландів: останні новини

Наприкінці листопада Нідерланди передали українській армії три пускові установки американського зенітного ракетного комплексу Patriot. Ці системи допомагають захищати небо України від російських обстрілів.

Раніше стало відомо, що країна виділяє €400 мільйонів на розвиток виробництва дронів для України.

Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут зазначив, що його країна вже надала Україні допомоги на суму 3,8 мільярда євро, і у планах – надати ще шість мільярдів євро. Він наголосив, що підтримка Нідерландами України – в інтересах Європи.

Зазначимо, що Нідерланди також є однією з країн, які постачають Україні винищувачі F-16. Там також дозволили використовувати ці літаки для ударів по території РФ.

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